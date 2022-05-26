Dünyanın kirli sırları bu belgeselde: Hegemonya... Para, güç, kontrol...

SABAH Gazetesi Yazarı Yüksel Aytuğ, bugünkü köşe yazısında, A Haber ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgi uyandıran Hegemonya belgeseline yer verdi.

Emperyalist güçlerin kanlı tarihini anlatan belgesel ile ilgili Yüksel Aytuğ, "A Haber'de cumartesi gecesi şahane bir belgesel başladı: Hegemonya... Amaçları; dünyayı tek elden yönetmek, ulusları ve özellikle de Müslümanların yaşadığı bölgeleri sömürmek, dini duyguları istismar ederek kendilerine ekonomik güç sağlamak olan sinsi örgütlerin ipliği bu belgeselle pazara çıkartılıyor." ifadelerini kullandı.

Hegemonya Belgeseli A Haber'de yayınlandı! Dünyayı kim yönetiyor? Para, güç, kontrol...

Yüksel Aytuğ, köşe yazısında konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

"Tarihi olayların analizi, 1071'de Malazgirt Savaşı ile Türklerin, Anadolu ve Ortadoğu'daki etkinliğinin başladığı yılları milat olarak aldı. Kudüs'ü ele geçirmek için başlatılan Haçlı seferlerinin ardından 9 kişilik bir şövalye grubu, sözde kutsal yerleri ziyaret etmek için gelen Hristiyanları haydutlardan korumak adına kendilerine dini ve askeri bir paye biçti. Bunlar daha sonra Kudüs Kralı'nın himayesiyle bölgeye yerleşip, Tapınak Şövalyeleri adıyla nam saldı. Ancak gerçek amaçları Süleyman'ın hazinelerini yağmalamak ve güç sahibi olmaktı. Nitekim bunu başardılar ve örgütlenmelerini Avrupa'ya kadar genişletip, Masonlara dönüştüler. Ellerindeki büyük ekonomik gücü kullanarak ülkeler üzerinde söz sahibi olan bankerler haline gelmeleri de uzun sürmedi.

Hegemonya 2. bölüm fragmanı yayınlandı!

Belgesel, yeni bölümleriyle bu yapılanmanın giderek dünyayı tahakkümü altına alan bir örgüt haline gelişini anlatacak ve gezegeni aslında kimlerin yönettiğini akademisyenlerin yorumları ve tarihi belgeler ışığında gözler önüne serecek.

Bugün olup biteni anlamak, etrafımızın kimler tarafından nasıl sarıldığını bilmek istiyorsanız, bu belgeseli kaçırmayın derim. (A Haber'deki yayın günü: Cumartesi, Saati: 23.05)"

Yazının tamamını okumak için tıklayınız...