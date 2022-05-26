Saldırı hazırlığındaki 7 terörist öldürüldü

Osmanıye'de jandarma özel harekât timleri, Küllü Köyü kırsalında saldırı hazırlığındaki 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Öldürülen teröristlerin 'Arananlar Listesi'nin 'yeşil' kategorisinde yer alan İranlı Hakim Bedri ve 'gri' kategorideki Beraat Boztemir olduğu tespit edildi. Öte yandan Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine sızmaya çalışan 5 PKK/ YPG'li terörist öldürüldü. Eren Abluka-7 Operasyonu'nda da Tunceli'nin Hozat ilçesi Aliboğazı bölgesinde toprağa gömülü bir teröristin cesedi bulundu.