Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar’dan TEKNOFEST Azerbaycan paylaşımı: “Qardaşlarımızla bir arada…”

TEKNOFEST Azerbaycan bugün ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı, Baykar Teknoloji Lideri, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar TEKNOFEST Azerbaycan'ın ilk görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın yan yana görüldüğü video kaydında Selçuk Bayraktar "Yine çok heyecanlıyız. Herkesi bekliyoruz, Bakü'ye Azerbaycan'a…" ifadelerini kullandı.



"BAKI'DAKI QARDAŞLARIMIZLA…"

Bayraktar sosyal medya hesabından TEKNOFEST Azerbaycan'dan video görüntülerini paylaşarak, "Bugün bir hayal ile başlayan ve etkisi sınırları aşan #TEKNOFESTAZERBAYCAN'dayız" dedi. Bayraktar Azerbaycanca olarak ise "Bakı'dakı qardaşlarımızla bir yerdə olmaq çox xoş bir hissdir..." ifadelerini kullandı.



"QARDAŞLIK BÜYÜYECEK…"

Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar ise TEKNOFEST Azerbaycan'dan fotoğraf karelerini sosyal medyadan paylaşarak, "Bakü'de qardaşlarımızla bir arada harika bir #TEKNOFESTAZƏRBAYCAN açılışı yaşadık.

İnşallah qardaşlık büyüyecek, uşaqlarımız #TekMilletİkiDevlet'in geleceğini daha da güçlü kılacak" ifadelerini kullandı.





ÜLKENİN ÖNEMLİ KURUMLARI DA DESTEK VERİYOR

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücülüğünde Bakü Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'ta düzenleniyor. Ülkenin önemli kurum ve firmaları da destek veriyor.