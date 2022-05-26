Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: Maltepe Belediyesi rüşvet soruşturmasında 12 kişiye tutuklama talebi
Giriş Tarihi: 26.5.2022 16:50 Son Güncelleme: 26.5.2022 16:55

Son dakika haberi: Maltepe Belediyesi rüşvet soruşturmasında 12 kişiye tutuklama talebi

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Son dakika haberi: Maltepe Belediyesi rüşvet soruşturmasında 12 kişiye tutuklama talebi

Son dakika haberi: Maltepe Belediyesi’ne yönelik yapılan rüşvet operasyonu soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gözaltı sürelerinin dolmasının ardından bugün adliyeye getirilen 19 şüpheliden 12’si tutuklama talebiyle, 7’si ise adli kontrol talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Son dakika haberi: Aralarında CHP'li eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcıları ve şu anda CHP'li İBB'de Tasarım Müdür Yardımcılığı yapan Haydar Battal'ın da olduğu 19 şüpheliye yönelik 'Örgüt olarak rüşvet almak, vermek' 'Aracılık etmek' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından operasyon düzenlenmişti.

19 ŞÜPHELİ ADLİYEYE GETİRİLDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ek gözaltı süreleri dolan 19 şüpheli bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

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12 ŞÜPHELİYE SAVCILIKTAN TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılık işlemlerinin ardından 19 şüpheliden aralarında İBB'de Tasarım Müdür Yardımcılığı yapan Haydar Battal'ın da olduğu 12 şüpheli tutuklamaya sevk edilirken 7 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Hakimliğe sevk edildi.

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Son dakika haberi: Maltepe Belediyesi rüşvet soruşturmasında 12 kişiye tutuklama talebi
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