SON DAKİKA: Kuşadası Belediyesi’ndeki rüşvet skandalında yeni gelişme! Görevden uzaklaştırıldılar...

İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerince, Kuşadası Belediyesindeki usulsüz ihale işlemleri ve rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen ön inceleme ve araştırma kapsamında 2 memur görevden uzaklaştırıldı, bir sözleşmeli personel ile 2 şirket çalışanının sözleşmelerinin askıya alınması ya da sonlandırılması için belediyeye bildirimde bulunuldu.

Edinilen bilgiye göre, mülkiye müfettişlerince, Kuşadası Belediyesinde yürütülen araştırma ve ön inceleme sürecinde, 28 firmanın kaşelerinin kopyalandığı, sahte kaşelerin bazı alım ve ihalelere ait piyasa araştırmasında ve formlarda kullanıldığı, formlardaki imzaların da sahte olduğu belirlendi.

Ayrıca, belediyenin ihale işlerini yürüten görevliler ile belediyeden ihale alan firma yetkilisi arasındaki mesajlaşmalardan, rüşvet alındığı, ihalelerde ayarlama yapıldığı ve alınan malzeme miktarının fazla gösterildiği tespit edildi.

Bunun üzerine, söz konusu ihale iş ve işlemlerini yürüten görevlilerin soruşturmaya esas olabilecek delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme ihtimali göz önüne alınarak, kamu hizmeti gerekleri yönünden görevleri başında kalmalarının sakıncalı olması ve soruşturmanın daha sağlıklı yürütülebilmesi için mülkiye müfettişlerince 2 memur görevden uzaklaştırıldı.

Ayrıca bir sözleşmeli personel ile 2 şirket çalışanının sözleşmelerinin askıya alınması ya da sonlandırılması için Kuşadası Belediye Başkanlığına bildirimde bulunuldu.