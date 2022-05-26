SON DAKİKA: Pençe Kilit Harekatı’nda teröristlere bir ağır darbe daha! Şehitlerin kanı yerde kalmadı! 14 terörist etkisiz...

"KİLİT" KAPANMAK ÜZERE

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınırınsıfır noktasında incelemelerde bulunduktan sonra şu açıklamayı yapmıştı:

Pençe serisi harekatlarımız devam ediyor. Bu bir zincir, zincirin son halkası da Pençe Kilit Operasyonu. Bu operasyonu da başarıyla tamamlayarak hem kilidi kapatacak hem de hudutlarımızın tam olarak kontrolünü sağlamış olacağız. Buna çok yaklaştık

‘Kilidi kapatacağız’