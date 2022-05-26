SON DAKİKA: Pençe Kilit Harekatı’nda teröristlere bir ağır darbe daha! Şehitlerin kanı yerde kalmadı! 14 terörist etkisiz...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır güvenliğini sağlamak, terör unsurlarını bulundukları yerde imha etmek vazifesi ile başlattığı Pençe Kilit Harekatı hız kazandı.
Mehmetçik adım adım hedefe ilerlerken, teröristlerin kaçacağı yer kalmayınca sıcak çatışmalar arttı. Mehmetçik şu ana kadar kadar 121 teröristi etkisiz hale getirdi.
MSB, bugün 1 askerimizin şehit olduğunu duyururken, kısa süre sonra yaptığı yeni açıklamada, şehidin kanının yerde kalmadığını bildirdi. Yapılan hava harekatı ile 14 terörist yok edildi.
"ŞEHİTLERİMİZİN KANLARINI YERDE BIRAKMADIK, BIRAKMAYACAĞIZ"
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı
Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 14 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!
"KİLİT" KAPANMAK ÜZERE
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınırınsıfır noktasında incelemelerde bulunduktan sonra şu açıklamayı yapmıştı:
Pençe serisi harekatlarımız devam ediyor. Bu bir zincir, zincirin son halkası da Pençe Kilit Operasyonu. Bu operasyonu da başarıyla tamamlayarak hem kilidi kapatacak hem de hudutlarımızın tam olarak kontrolünü sağlamış olacağız. Buna çok yaklaştık‘Kilidi kapatacağız’