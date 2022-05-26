Terör ve İstihbarat polisinden FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

Evlerde yapılan aramalarda ise 26 bin 450 TL, 8 bin 900 dolar, 4 bin 140 euro ve 20 pound ele geçirildi. Ayrıca 1 sahte kimlik, 1 kurusıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyale de el koyuldu. Şüpheliler arasında, örgüte ait okullarda idarecilik yapanlar ile avukatların da olduğu ve daha önce 'yurt sorumlusu', 'bölge sorumlusu' gibi görevlerde bulundukları belirlendi.