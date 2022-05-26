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Giriş Tarihi: 26.5.2022 15:39

Teröre geçit yok! Saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Teröre geçit yok! Saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.

14 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan, MSB'den yapılan başka bir açıklamada ise, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 14 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!" ifadeleri yer aldı.

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Teröre geçit yok! Saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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