Uzaya gitmek için 48 saatte 31 bin başvuru

Sanayive Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Uzay Programı'nın önemli bir aşamasını oluşturan 'Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu' projesi kapsamında uzaya giden ilk Türk olmak için 48 saatte 31 bin kişinin başvurduğunu açıkladı. İstanbul Yaratıcılık Ağı Projesi tanıtım toplantısında konuşan Varank, uluslararası uzay istasyonuna başvuru yapmak üzere sisteme kaydını yaptıran vatandaşların sayısını açıkladı. Varank, "Siteyi 4 milyon vatandaşımız ziyaret etti. Burada başvuru yapmak üzere sisteme kaydını yaptıran vatandaş sayımız 31 bin. 'Ben uzaya gitmek için şartları taşıyorum' diyerek kaydını tamamlayan vatandaş sayımız da şu an 225. Dolayısıyla ben bu ilginin artarak devam edeceğine inanıyorum" dedi.