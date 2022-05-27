29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümü 29 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde kutlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek fetih programı için AK Parti İstanbul Teşkilatı da çalışmalarını hızla sürdürüyor.

KABAKTEPE, İL VE İLÇE YÖNETİMLERİNİ TOPLADI

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe fetih programı öncesi; milletvekillerinden ilçe başkanlarına, belediye başkanlarından mahalle başkanlarına il ve ilçe teşkilat yönetimleriyle bir araya geldi. Yapılacak çalışmalar ile ilgili bilgi verdi. Ulaşım, lojistik destek başta olmak üzere yapılacak tüm faaliyetleri yakından inceledi. Program için gelen vatandaşların herhangi bir problem yaşamaması, aksaklıkların oluşmaması için teşkilatın üzerine düşen vazifeler gözden geçirildi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den İstanbullulara çağrı! "Fetih coşkusunu hep birlikte yaşayalım" | Video

'FETİH RUHUNU MİLLET BAHÇESİ'NDE BİRLİKTE YAŞAYALIM'

Ayrıca İl Başkanı Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşım ile tüm İstanbullulara çağrıda bulundu. Fetih ruhunu millet bahçesinde birlikte yaşamaya davet eden Kabaktepe, "Değerli kardeşlerim, İstanbul, medeniyetimizin en güzide hikayesi. Gözümüzün nuru. Şimdi bu hikâyenin en güzel yerinde; fetih ruhuyla doğaya ve geleceğe dönüyoruz. Yüz binlerce fidanı toprakla buluşturup Atatürk Havalimanı'na Millet Bahçesi kazandırıyoruz. Tarihten miras, geleceğe ilham Fetih Ruhu ile Millet Bahçemizde kıymetli İstanbullu kardeşlerimizle bir araya geliyoruz. Maziden yükselen Fetih sesi, atiye uzanan eser siyaseti ile İstanbul, Cumhurbaşkanımızı bağrına basacak. Bu büyük buluşma için tüm İstanbulluları heyecan ve coşkuyla 29 Mayıs'ta Atatürk Havalimanı'na bekliyoruz." ifadelerini kullandı.