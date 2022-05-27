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Giriş Tarihi: 27.5.2022 09:08 Son Güncelleme: 27.5.2022 09:10

Ankara'da FETÖ soruşturması: 3 ilde 15 kişi hakkında gözaltı kararı

AA
Ankara’da FETÖ soruşturması: 3 ilde 15 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Ankara merkezli 3 ilde 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Polis Kolejinden ilişiği kesilen öğrenciler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 15 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

3 İLDE OPERASYON BAŞLATILDI

Haklarında FETÖ tarafından okul dönemine ve ilişiklerinin kesilmesiyle sonraki döneme ait bağlılık ve sadakatlerine göre kodlamalar, ardışık arama, HTS kayıtları, aleyhte ifade ve teşhisler bulunan şüpheliler için Ankara merkezli 3 ilde operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince devam ediliyor.

23 İLDE FETÖ'NÜN MÜLKİ İDARE YAPILANMASINA YÖNELİK SORUŞTURMA

Öte yandan, Ankara merkezli 23 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mülki idare yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen eski 42 mülki idare amirinden 32'si yakalandı.

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Ankara'da FETÖ soruşturması: 3 ilde 15 kişi hakkında gözaltı kararı
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