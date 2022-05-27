Bakan Çavuşoğlu BAE Dışişleri Bakanı ile ortak basın toplantısında konuştu: Birlikte adım atmaya devam edeğiz.

Çavuşoğlu, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile İstanbul'da gerçekleştirdikleri ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu. Türkiye ile BAE arasında derin tarihi, kültürel, beşeri bağlar bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, bunun üzerine her alanda ilişkileri geliştirme konusunda güçlü iradelerinin bulunduğunu söyledi.

Geçen yıldan bu yana yapılan karşılıklı ziyaretlerle bu iradeyi bir kez vurguladıklarını ortaya dile getiren Çavuşoğlu, "İlişkilerimizde yeni bir döneme geçtik." dedi.

Türkiye ile BAE arasındaki karşılıklı ziyaretlere değinen Çavuşoğlu, bu ziyaretlerde iki ülke arasındaki ilişkileri tüm boyutuyla değerlendirme imkanı olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, Al Nahyan ile bugün yaptıkları görüşmede ticaret, teknoloji, finans, ulaştırma dahil pek çok alanda BAE ile Türkiye arasında kat edilen mesafeyi gözden geçirdiklerini, gelecek dönemdeki atılabilecek adımları ele aldıklarını ifade etti.