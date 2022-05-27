Başkan Erdoğan, cuma namazını Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ndaki camide kıldı

Başkan Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak adadaki Fatin Rüştü Zorlu Camisi'ne geçti.

Cuma namazını burada kılan Başkan Erdoğan'a TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.

Başkan Erdoğan, Adnan Menderes Kongre Merkezi'nde "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temasıyla 27 Mayıs darbesinin 62. yılı dolayısıyla düzenlenecek anma programına katılmak üzere camiden ayrıldı.