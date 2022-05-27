Ekrem İmamoğlu böyle rezil oldu! ’Uyduruyorsun’ dedi ama Vanlı esnaf haklı çıktı

Ziyaret esnasında esnafla sohbet eden Ekrem İmamoğlu, bir vatandaşın İstanbul'daki toplu taşıma araçlarına gelen zamlara tepksiyle karşılaştı. Esnaf, bende İstanbul kart var. Geçen sene İstanbul'a geldiğimde 6 liraya bindiğim otobüsün fiyatı bu sene 16 lira oldu dedi. Yapılan 3 kat zamma tepki gösteren vatandaşa İmamoğlu 'uyduruyorsun' diyerek yanıt verdi. Toplu taşımaya sadece yüzde 40 zam yaptıklarını dile getiren İmamoğlu, İETT Genel Müdürü'nü arayınca gerçekler ortaya çıktı.