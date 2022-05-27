Deva Partisi’nin yöneticisi FETÖ’nün mahrem imamı çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik ankesörlü telefon soruşturmasında şüpheli olan ve hakkında 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan avukat Muhammet Şamil Gürcü'nün Deva Partisine geçtiği ortaya çıktı. Deva Partisi'nin Bursa İl Yöneticisi ve Teşkilat İşleri Başkan Yardımcılığına getirildiği öğrenildi. Hem örgüt içerisinde Bölge Talebe Mesulü (BTM) hem de askeri okul öğrencilerinin mahrem imamlığını yapan Gürcü'nün 'Muhsin' kod adı kullandığı ortaya çıktı.

İTİRAFÇILAR DA TEŞHİS ETTİ

Dava dosyasındaki bilgilere göre, Gürcü'nün çok sayıda Bylock kullanıcısı FETÖ'nün tepe yöneticileri ve örgüt hiyerarşisinde üst konumda olan birçok şahıs ile irtibatı bulunuyordu. Gürcü hakkında verilen itirafçı ifadeleri de geçtiğimiz yıl hakkında açılan dava dosyasında kendisine yer buldu. Mustafa Polat isimli kişi ifadesinde, "Muhammet Şamil Gürcü'yü sohbetlerde görmüştüm" derken, Kadirhan Akgül ise, "Şahsın örgüt içerisinde Bölge Talebe Mesulü (BTM) olarak görev yaptığını düşünüyorum" dedi.

KOD ADI MUHSİN BÖLGE TALEBE MESULÜ

İtirafçı olan avukat Muhammet Şamil Gürcü 39 örgüt üyesini ifadesiyle teşhis etti. Gürcü ifadesinde, örgüt içerisinde kendisine 'Muhsin' koduyla hitap edildiğini, 2001'de örgüt evlerinde kaldığını, İstanbul Maltepe'de ev abiliği yaptığını belirtti. Gürcü, "2013 yılında 6 ay Bölge Talebe Mesulü olarak görev yaptım. 2013 yılında askeri okul sınavlarına girmemize yönelik talimat geldi. Bu talimat doğrultusunda sınava girdim. Harp Okulu'nu kazandım. Ancak okulum uzadığı için Harp Okulu'na giriş yapamadım. 2013 yılında örgütsel pozisyonda 'Doktor' sıfatıyla bulunan Dursun Tek, benden bir kişiyle ilgilenmemi istedi. İlgilendiğim kişi Maltepe Askeri Lisesi'nde okuduğunu sonradan öğrendim" dedi.

3 TELEFON HATTI KULLANDI 3'Ü DE ANKESÖRDEN ÇIKTI

Elde edilen bilgilere göre avukat Gürcü'nün kullanımındaki 3 telefon hattı da 2012-2016 yılları arasında 85 kez ankesörlü telefondan arandığı saptandı. Bu aramaların 34'ünün grup ardışık olarak sıralandığı belirlendi. Söz konusu aramaların hafta sonu günlerine denk geldiği, aramaların süresi, Gürcü ile birlikte aranan kişilerin meslek grupları ve Gürcü'nün söz konusu telefonu kullandığını söylemesinin örgütsel nitelikte olduğu değerlendirildi. Arama grubundakilerin bir kısmının da hakkında FETÖ kapsamında işlem yapılan kişiler olduğu tespit edildi. Gürcü ifadesinde bir hattın o dönem Harp Okulu'nda okuyan Şerif Ertuğrul Gürcü'ye ait olduğunu söyledi.

DAVA AÇILINCA HESAPLAŞACAĞIZ DİYEREK TEHDİT ETMİŞ

Gürcü'nün hakkında dava açıldıktan sonra aynı zamanda sosyal medya hesabından, "Hesaplaşacağız kardeşlerim hesaplaşacağız… Gün gelecek savcısıyla da hesaplaşacağız… 'Ödeşmek adettendir, Adalettendir" diyerek yargı mensuplarını tehdit ettiği ortaya çıktı.

ANKESÖRE ALERJİLERİ VAR

Deva Partisinin 'ankesör alerjisi'nin sebebi de böylece belli oldu. Ankesörlü telefon soruşturmasına takılan ve mahrem imamların sohbet grubunda yer aldığı saptanan ve hüküm giyen Mustafa Enis Durak isimli eski askeri öğrenci hakkında geçtiğimiz haftalarda, FETÖ'cü sosyal medya hesapları tarafından sözde mağduriyet algısı oluşturuldu. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu da "Ahmet Yılmaz" adına düzenlenmiş sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan Durak'a kalkan olmuştu.

ÖRGÜTE CAN SİMİDİ OLDULAR

Yeneroğlu, annesiyle birlikte cezaevine girmeden önce çektirdiği fotoğrafı paylaşarak, Durak'ın dosyasını incelediğini ve bu fotoğrafın içini burktuğunu söylemişti. Yeneroğlu'nun paylaşımına hem Deva Partililer hem de örgütün yurt dışındaki üyeleri bu paylaşıma destek verdi.