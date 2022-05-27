Fuat Oktay: Türkiye’de darbelerin kökünü ve kalıntılarını kazımaya kararlılıkla devam edeceğiz"

Azerbaycan Milli Günü nedeniyle Ankara'da bir otelde resepsiyon düzenlendi. Büyükelçiliklerin de katılım gösterdiği etkinliğe, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı. Oktay, burada yaptığı konuşmada Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkiyi değerlendirerek, "Bu bayrağı daha da yukarılara taşıyan kıymetli Cumhurbaşkanı, cennetmekan Haydar Aliyev'in attığı temeller üzerinde, İlham Aliyev'in güçlü liderliği ve Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine gönül vermiş Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile tesis ettikleri samimi dostluk, Türkiye Azerbaycan ilişkileri için çok önemlidir. Daha iki hafta önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Rize-Artvin Havalimanımızın açılışına katılarak sevincimize ortak olmuştur. Yarın da Cumhurbaşkanımız 'Bağımsızlık Günü'nde Azerbaycan'a bir ziyaret gerçekleştirecek. Yine başka bir ortak sevincimiz, Anadolu'da yakılan teknoloji meşalesi TEKNOFEST, ilk kez yurt dışında gerçekleşerek dün itibariyle Azerbaycan'da start aldı. İkili ticaret hacminde 15 milyar dolar hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Eş başkanlığını Ali Esadov kardeşimle yürüttüğümüz 'Karma Ekonomik Komisyonu' ile ticaretten ulaştırmaya, enerjiden sanayiye kadar pek çok alanı kapsayan eylem planlarını hayata geçiriyoruz. 10'uncu dönem toplantımızı da bu sene içerisinde gerçekleştireceğiz" dedi.



'TÜM KURUMLARIMIZ, AZERBAYCANLI KARDEŞLERİMİZİN YANINDADIR'

Geçen yıl işgalden kurtarılan bölgeler için iş birliği içerisinde tek millet anlayışıyla çalışıldığını anlatan Oktay, "Sayın Cumhurbaşkanlarımızın geçtiğimiz yıl imzaladıkları 'Şuşa Beyannamesi'yle ilişkilerimizi müttefiklik seviyesine çıkarma irademizi güçlü bir şekilde teyit ettik. Yukarı Karabağ'da Azerbaycan bayrağının dalgalandığı her bir noktada işgal yıllarının izlerinin silinmesi, yoksulluğun giderilmesi ve bölgenin tarihindeki ihtişamlı yıllarına döndürülmesini asli vazifemiz olarak görüyoruz. İşgalden kurtarılan bölgelerin çağımızın koşullarına uygun bir yapılanmaya kavuşması, zarar gören altyapının ve yolların ihya edilmesi, iletişim ve enerji hatlarının yenilenmesi, askeri ve güvenlik iş birliği için ilgili tüm kurumlarımız, Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındadır. Ne mutlu bize ki Haydar Aliyev'in bize mirası olan 'tek millet, iki devlet' anlayışı doğrultusunda kardeşliğimizin gereğini yerine getiriyoruz. Bu dostluktan aldığımız kuvvetle tüm dünyaya bir kez daha, tek millet olarak birbirimizden güç alarak geleceğe umutla baktığımızı ve geleceği birlikte şekillendirdiğimizi ilan ediyoruz" diye konuştu.



'12 EYLÜL, 28 ŞUBAT YA DA 15 TEMMUZ'U YAŞAMAZDI'

Ankara ve Bakü'nün kaderinin ayrı düşünülmediğini söyleyen Oktay, "Bu vesileyle; 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde merhum Başbakanımız Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı saygı ve rahmetle anıyorum. Demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen bugün, sonrasında aynı zihniyet tarafından devam ettirilen darbe teşebbüslerinin de acı bir başlangıcıdır. 27 Mayıs'ı izleyen dönemde siyasetin tüm kesimleri, 'önce millet iradesi ve demokrasi' diyebilmiş olsaydı milletimiz 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ya da 15 Temmuz'u yaşamazdı. Bugün hala siyasi tarihimizden de milletimizin sandıkta verdiği cevaplardan da gerekli dersi almamış vesayet yanlısı bir zihniyetin ne yazık ki hala canlı olduğunu görüyoruz. Vesayeti yol arkadaşı olarak seçenlere bir kez daha sesleniyoruz; Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye'de darbelerin kökünü ve kalıntılarını kazımaya kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.