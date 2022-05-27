Hamza Dağ'dan CHP'ye gönderme! "Her gördüğünüz rüyaya aldanırsanız kendinizi aynada aslan görürsünüz"

HAMZA DAĞ'DAN ANLAMLI GÖNDERME

AK Partili Hamza Dağ'da Özkoç'a verdiği yanıtla, CHP'ye bir göndermede bulundu. Dağ paylaşımında: "Milletimizi meydanlara davet eden de Sn. Kılıçdaroğlu idi. Marmaray'ı siz yaptınız. Başörtüsü yasağını siz kaldırdınız. Hatta yıllardır her seçimi kazanan da sizsiniz. Her gördüğünüz rüyaya aldanırsanız kendinizi aynada aslan görürsünüz." ifadelerini kullandı.