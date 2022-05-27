İçişleri Bakanı Soylu, Gaziantep'te "sahte bomba düzenekli eylem"e müdahale eden polisleri ödüllendirdi

Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Üzerinde canlı bomba süsü verilmiş bir düzenekle Emniyet Müdürlüğü binamızın önüne gelen bu şahısın o esnada ortaya koyduğu eylem biçimine, arkadaşlarımızın tekrar altını çizerek söylüyorum ki görev bilinciyle, aldıkları eğitimle ve aynı zamanda da soğuk kanlılıkla mütenasip bir şekilde yaptıkları mukabele bana göre takdire şayandır. Ölçülü bir mukabeleyi doğru bir yöntemle ortaya koydular. Her birini tebrik ediyorum. Takdir ediyorum, kutluyorum. Aynı zamanda Vali ve Emniyet Müdürümüzü tebrik ediyorum. Takdir ediyorum, kutluyorum. Hem sizlere hem de ailelerine sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Allah sizi ve tüm polis teşkilatımızı muhafaza etsin. Bu vesile ile şehitlerimize ve gazilerimizden vefat edenlere Allah'tan rahmet, gazilerimizden hayatta olanlara sıhhat ve selamet diliyorum. Allah bizi onlara mahcup etmesin."