İhaleleri rüşvete göre ayarlamışlar

AYDIN'DA CHP'li Kuşadası Belediyesi'nde İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri tarafından rüşvet ve usulsüz ihale işlemleriyle ilgili inceleme başlatıldı. Kartal Kara, Emre Tuğrul, Murat Arabacı ve Fatma Çanakçı'nın da aralarında bulunduğu 2'si memur, 2'si şirket çalışanı, 1'i sözleşmeli personel olmak üzere 5 çalışan görevden uzaklaştırıldı. Daha sonra haklarında inceleme yapılan bir sözleşmeli personel ile 2 şirket çalışanının sözleşmeleri de sonlandırıldı. Böylece 5 belediye çalışanı görevden uzaklaştırılmış oldu. Kuşadası Belediyesi'nde yürütülen araştırma ve ön inceleme sürecinde, 28 firmanın kaşelerinin kopyalandığı, sahte kaşelerin bazı alım ve ihalelere ait piyasa araştırmasında ve formlarda kullanıldığı, formlardaki imzaların da sahte olduğu belirlendi.