KADES 11 dilde hizmet verecek

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve hayati önem taşıyan Elektronik İzleme Merkezi ve KADES uygulaması, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) kadın basın mensuplarına tanıtıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şube Müdürü Dr. Sibel Özdemir ve İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, elektronik kelepçe ve KADES uygulaması hakkında bilgi verdi. Halihazırda Türkçe, İngilizce, Fransızca, Arapça, Rusça ve Farsça dillerinde hizmet veren KADES uygulaması önümüzdeki dönmede İspanyolca, Özbekçe, Kırgızca, Kürtçe, Almanca dillerinin de eklenmesi ile birlikte 11 dilde hizmet verecek.Dünyada kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında örnek uygulama olarak gösterilen ve ödüle layık olan KADES uygulaması 3 milyon 700 bin kadın tarafından indirildi. Uygulamanın sadece kadınlar tarafından indirildiğini, kadınlara özel bir uygulama olduğunu ifade eden İnce, "KADES uygulamasını sadece şiddet görmüş kadınlar indirmiyor. Şiddet görmeyen sokakta ya da yakınında bir kadının şiddete maruz kaldığı anda bu uygulamayı kullanan kadınlar, kadınların hayatlarını kurtarıyorlar. Her kadının KADES uygulamasını indirmesini istiyoruz. Bu yılki hedefimiz 5 milyon kadının bu uygulamayı indirmesi ve ilerleyen dönemlerde bu sayıyı artırmayı amaçlıyoruz" dedi. KADES uygulamasının birçok ülke tarafından izlendiğini ve bu uygulamayı kendilerinin de kullanmak istedikleri öğrenildi. Yerli ve milli üretim olan elektronik kelepçe uygulaması ile 1200 vaka takip altına alındı. 81 ilde mahkeme kararı olan kişilere 580 elektronik kelepçe takılmış durumda.ERKEK eğitimleri önümüzdeki günlerde başlayacak. Başta daha önce şiddet uygulamış erkekler olmak üzere özellikle erkek çalışanların yoğun olduğu bölgelerde erkeklere, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda eğitimler verilecek.