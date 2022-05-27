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Giriş Tarihi: 27.5.2022 11:15 Son Güncelleme: 27.5.2022 11:17

MSB duyurdu! 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişimlerine devam eden teröristleri etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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MSB duyurdu! 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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