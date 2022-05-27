MSB duyurdu! 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişimlerine devam eden teröristleri etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.