Nefes kesen tatbikat

Akdeniz'de5'incisi gerçekleştirilen Türk Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları ile 12 ülke ve 26 uluslararası kuruluştan gözlemcinin yer aldığı Kurtaran-2022 Tatbikatı yapıldı. Tatbikata, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Bulgaristan, Ekvador, Endonezya, Güney Kore Cumhuriyeti, İspanya, KKTC, Pakistan, Polonya ve Ürdün'den 26 gözlemci personel yer aldı. Davetli olan Yunanistan'ın tatbikat katılmaktan vazgeçtiği öğrenildi.Marmaris'te gerçekleştirilen tatbikatta yerli ve milli imkânlarla geliştirilen TCG Alemdar Kurtarma Gemisi kurtarma senaryosu icra etti. Tatbikata 1 fırkateyn, 2 kurtarma/yedekleme gemisi, 3 denizaltı,1 mayın avlama gemisi, 1 tuzla sınıfı karakol gemisi, 1 römorkör, 1 helikopter, İHA, paraşütle arama-kurtarma timi, denizaltı tahliye ve kurtarma yardım timi ile 1 ambulans helikopteri, C-130 tipi nakliye uçağı ve 2 sahil güvenlik botu hazır bulundu.