Son dakika: AFAD duyurdu! Bingöl’de korkutan deprem

Son dakika haberleri: Bingöl'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Bingöl'ün Yedisu ilçesinde saat 15.49'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre deprem, yerin 4.35 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 27, 2022
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Yedisu (Bingöl)
Tarih-Saat : 27.05.2022, 15:49:32 TSİ
Enlem : 39.3990 N
Boylam : 40.5975 E
Derinlik : 4.35 km
Detay : https://t.co/J6XO0rHnqt@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi