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Giriş Tarihi: 27.5.2022 16:03 Son Güncelleme: 27.5.2022 16:05

Son dakika: AFAD duyurdu! Bingöl'de korkutan deprem

Son dakika: AFAD duyurdu! Bingöl’de korkutan deprem

Son dakika haberleri: AFAD verilerine göre; Bingöl'ün Yedisu ilçesinde saat 15.49'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika haberleri: Bingöl'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Bingöl'ün Yedisu ilçesinde saat 15.49'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre deprem, yerin 4.35 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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Son dakika: AFAD duyurdu! Bingöl'de korkutan deprem
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