Son dakika | Türkiye ’Somut adımlar atılmazsa ilerleme olmayacak’ demişti: Finlandiya’dan flaş müzakere açıklaması...

Son dakika haberi... İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreci ile ilgili müzakere süreci devam ediyor. Finlandiya Dışişleri Bakanı konuya ilişkin yaptığı açıklamasında "Türkiye ile müzakereler olumlu seyrediyor, müzakereler sürecek. Türkiye'nin dile getirdiği (terörle ilgili) konuların çözülebileceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
ABD'DEN AÇIKLAMA
Antony Blinken, Türkiye ile Finlandiya ve İsveç arasındaki görüşmelerin aktif ve yapıcı şekilde sürdüğünü, ABD'nin de Ankara ile temas halinde süreci yakından izlediğini söyledi.
BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN SOMUT ADIM VURGUSU GELMİŞTİ
İsveç ve Finlandiya müzakere heyetlerine, teröre verdikleri destek noktasında endişe ve beklentilerimizi açık, net, somut, madde madde kapsayan belgeyi verdik, onlar bize dönecekler. Beklentilerimizi karşılama konusunda bir irade koyarlarsa aynı mekanizma çerçevesinde çalışma yaparız. Ankara'ya gelen heyetin sadece bir toplantıda 'bunları yapacağız' demesi mümkün değil tabii. Elbette, hükümetlerine götürecekler ve istişare edecekler. Bir seferde atılacak adımlar olmadığını biliyoruz ama sonuçta bir an önce NATO'ya üye olmak isteyen onlar. Bunu istiyorlarsa beklenen adımları atacaklar. Yani, "Terörle mücadelede 'kendi mevzuatımız şu, AB mevzuatı budur' şeklinde mazeret istemiyoruz. Mevzuat değişecekse de değişir." PKK/YPG'ye sağladıkları desteği belgelerle kanıtladık. Gerek terörle ilgili destek gerek DHKP-C, PKK-YPG-PYD gerekse FETÖ gibi farklı terör örgütlerinin mevcudiyetini ispatladık. Verilen silahlar, savunma sanayiinde Türkiye'ye yönelik yaptırım kararlarını içeren bir kağıdı karşı tarafa verdik.
MASADA İSVEÇ VE FİNLANDİYA'DAN 5 TALEP
-PKK/YPG terör örgütüdür, aralarında fark yoktur
-PKK/YPG'nin faaliyetlerini, dernek görünümlü teröre destek veren organizasyonlarını ve ülkenizin açık para akışını durdurun
-DHKP-C'ye ve mensuplarına hareket alanı açmayın
-FETÖ firarilerinin ülkenizde barınmasına izin vermeyin, iade taleplerini karşılayın
-Savunma sanayinde müttefiklik ilişkisine uymayan kısıtlamalara son verin