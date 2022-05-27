Yeğen savcılığa 3 sayfalık mektup yazıp  her şeyi itiraf etti: Gelecek Partisi eski kurucular kurulu üyesine uyuşturucudan hapis

Geçtiğimiz yıl bir ihbarı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, il dışından uyuşturucu madde getirildiği iddiaları üzerine Lapseki İlçesi'nden Çanakkale istikametine seyir halinde ilerleyen 34 RT 775 plakalı lüks aracı durdurdu. Narkotik timleri ve narkotik köpekleriyle otomobil didik didik arandı. Aramada aracın torpido gözünde bulunan sigara kutusunda 26,44 gram kokain ele geçirildi.





SUÇU YEĞENİNE ATTI

Araçta bulunan Gelecek Partisi Çanakkale kurucular kurulu üyesi Muhammed Mustafa Gümüş, Sercan Ercan ve Burhan Gaspak gözaltına alındı. Gelecek Partisi üyesi Muhammed Mustafa Gümüş ilk ifadesinde inşaat işi ile uğraştıklarını, uyuşturucu ile alakalarının olmadığını ileri sürerek, aracın yeğeni Bilal Gümüş tarafından kullanıldığını, Gümüş'ün uyuşturucu kullanıcısı olabileceğini iddia etti.

YEĞEN SAVCILIGA MEKTUP YAZDI

İlk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul eden Bilal Gümüş, uyuşturucu madde kullandığını 3 hafta önce 25 gram kokaini 15 bin TL karşılığında satın aldığını, aracı bazen Burhan Gaspak'ın, bazen de dayısı Muhammed Mustafa Gümüş'ün kullandığını söyledi. "Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen yeğen Bilal Gümüş, olaydan 3 ay sonra Ceza İnfaz Kurumu aracılığıyla savcılığa 3 sayfalık bir mektup göndererek her şeyi itiraf etti.

'BANA BASKI YAPTILAR' DEDİ

Kullanmış olduğu uyuşturucunun etkisiyle ve dayısı Muhammed Mustafa Gümüş'ün baskısıyla kokainin kendisine ait olduğunu söylemek zorunda kaldığını söyleyen Bilal Gümüş, olayın detaylarını en ince ayrıntısına kadar anlattı. Gümüş'ün verdiği bilgiler doğrultusunda Muhammed Mustafa Gümüş, Sercan Ercan ve Burhan Gaspak'a "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan dava açıldı.

TUTUKLAMA ÇIKTI

Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada tutuksuz yargılanan Muhammed Mustafa Gümüş, Sercan Ercan ve Burhan Gaspak katılmazken, sanık avukatları duruşmada hazır bulundu. Savunmaların ardından mahkeme heyeti; Bilal Gümüş'ün çelişkili beyanları dikkate alındığında diğer şüphelilerle birlikte hareket ettiği hususunda kanat oluştuğunu, Muhammed Mustafa Gümüş, Sercan Ercan ve Burhan Gaspak'ın miktar bakımından fazla ve ticaret kapsamında kalan uyuşturucu madde ile yakalandığını, her ne kadar uyuşturucu ile alakalarının olmadığını beyan etseler de kan ve idrarlarında esrar ve kokain maddelerine rastlanıldığını, dört şüphelinin de suçtan kurtulmaya yönelik ve birbirlerini suçlar nitelikte çelişkili beyanlarda bulunduğunu dikkate alarak sanıklar Muhammed Mustafa Gümüş, Sercan Ercan ve Burhan Gaspak hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarttı

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ESKİ BAŞKAN DA KUMARDA YAKALANMIŞTI

Polis her yerde 3 sanığı ararken, Muhammed Mustafa Gümüş'ün kumar baskınında polisten kaçarken ayağını ve kolunu kıran Gelecek Partisi eski il başkanı Hüseyin Yıldırım'ın yönetiminde yer aldığı ortaya çıktı. Hüseyin Yıldırım; 1 Mayıs 2020 tarihinde polisin bir eve kumar baskını yaptığı sırada baskından kaçarken kolunu 3 Nisan 2021 tarihinde yine kumar operasyonunda polisten kaçmak için birinci kat penceresinden atlarken ayağı kırmıştı. İl Başkanlığı görevinden alınan Yıldırım, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu tarafından partinin İdari ve Mali Başkanlığı'nda görevlendirilmişti.