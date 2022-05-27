Yunanistan’ın sınır dışı ettiği FETÖ hükümlüsü eski hakim tutuklandı

Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra meslekten ihraç edilen Erhan Palancı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açıldı.

İddianamede, Palancı'nın ByLock kullanıcısı olduğu, aynı zamanda örgütsel bağlantısını ortaya koyan çok sayıda tanık beyanı bulunduğu belirtildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Palancı, 20 Aralık 2018'de "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yaklaşık 18 ay tutuklu kalan Palancı, mahkumiyeti kesinleşene kadar hükümle birlikte yurt dışı yasağı konularak tahliye edildi.

O dönem Palancı'nın kendisi gibi eski hakim olan eşi de aynı suçtan Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesince hapis cezasına çarptırıldı.

BOTA BİNDİRİP GERİ GÖNDERDİLER

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığından, Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen yazıda 21 Mayıs gece saatlerinde, Şehit Er Cem Havale Karakolu sorumluluk sahası 1. Derece Askeri Yasak Bölgede 4 kişinin yakalandığı bilgisi yer aldı.

Kimlik ve adli kayıt sorgusunun sonucunda, yasak bölgede yakalananlardan 2'sinin FETÖ'den hapis cezasına çarptırılan ve dosyaları temyiz için Yargıtay 3. Ceza Dairesinde bulunan Palancı çifti oldukları belirlendi.

Bunun üzerine gözaltına alınan çiftin bu durumu, yargılamalarının yapıldığı Ankara ve Erzurum'daki ağır ceza mahkemelerine bildirildi.

Video konferans aracılığıyla Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden hakim karşısına çıkarılan Erhan Palancı, adli kontrol şartıyla tahliye edilmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçtiğini söyledi.

Eşiyle yurt dışına kaçmak için karar aldıklarını kaydeden Palancı, bu kapsamda Meriç Nehri'nden geçerek Yunanistan'a vardıklarını ifade etti.

Buradaki toplama kampına götürüldüklerini ancak kısa bir süre sonra Yunan askerlerinin, kendilerini bir bota bindirerek Türkiye'ye gönderdiklerini anlatan Palancı, "Yasa dışı yoldan Yunanistan'a geçtik ancak bizi deport ettiler ve Türkiye'ye geri gönderdiler. Türkiye'ye dönünce teslim olduk. Eşim tutuklandı, pişmanım. Ev hapsi dahil uygun görülecek adli kontrol ile serbest bırakılmayı talep ederim." dedi.

Mahkeme, 20 Aralık 2018'deki karar duruşmasında adli kontrol şartını ihlal etmesi halinde yeniden tutuklanacağı ihtarının yapılmasına rağmen sanığın yurt dışına kaçmaya çalıştığına dikkati çekerek, Palancı'nın tutuklanmasına karar verdi.