23 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 16 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 16 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde de taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişimlerine devam eden teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi.