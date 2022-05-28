Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2022 CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, son durum ne, meclisten geçti mi?

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek, ne kadar uzatıldı sorusu yanıt buldu. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından açık cezaevi izinleri geçtiğimiz gün gelen son dakika haberiyle yeniden uzatıldı. Aksi bir karar verilmeseydi mahkumlar 31 Mayıs tarihinde cezaevlerine dönmüş olacaktı. İşte açık cezaevi izinleri ile ilgili gelen en son açıklama