Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2022 CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, son durum ne, meclisten geçti mi?

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek, ne kadar uzatıldı sorusu yanıt buldu. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından açık cezaevi izinleri geçtiğimiz gün gelen son dakika haberiyle yeniden uzatıldı. Aksi bir karar verilmeseydi mahkumlar 31 Mayıs tarihinde cezaevlerine dönmüş olacaktı. İşte açık cezaevi izinleri ile ilgili gelen en son açıklama
Kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamada açık cezaevi izinleri 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıldı. Normalde 31 Mayıs 2022 tarihinde bitmesi planlanan izinler bir yıl daha uzatıldı.
Açık cezaevi izinleri 13. defa uzatıldı. 31 Mayıs 2022'de bitecek olan izinler, bir yıl süreyle uzatıldı.
COVID-19 izninden bugüne kadar 200 bin Mahkûm faydalandı. Hükümlülere cezalarının geri kalanını çekmesi gerektiği tebligatla bildirilecek. Cezaevine dönmeyenler firari sayılacak ve haklarında yakalama kararı çıkarılacak.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre COVID-19 izninden dönecek hükümlüler, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne (CTE) ait https://cte.adalet.gov.tr/ resmi web sitesinden TC kimlik numaralarını girerek, girmek istedikleri cezaevlerine ilişkin tercihte bulunacaklar. Bu cezaevlerinde yer yoksa en yakın cezaevine yerleştirilecekler. Hükümlüler dönecekleri ceza infaz kurumlarını CTE'nin resmi web sitesinde oluşturulacak sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecekler.