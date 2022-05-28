Bin gün değil bir ömür bekleriz

Direnişin sembolü olan Diyarbakır anneleri yarın bin günü devirecek. Bininci gününde tüm Türkiye'yi Diyarbakır'a davet eden anneler "Gelin bize destek olun" dedi.Bin gündür yaz-kış demeden evlat nöbeti tutan anneler 1 gün bile beklemeye yüreklerinin dayanmadığını söyledi. Hain terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan evlatları için 3 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan anneler, mücadelelerinin bininci gününde duygularını SABAH ile paylaştı:"Evladım Mustafa'yı terör örgütünün elinden söke söke alacağım, askere göndereceği"m diyen ve dediklerini başaran Diyarbakır'ın simge isimlerinden Ayşegül Biçer, oğlunu kurtarmasına karşın mücadeleye devam ettiğini söyledi. Bin günlük haklı mücadelenin tüm çocuklar kurtarılana dek süreceğini belirten Biçer, "Değil bin, 1 milyon gün de olsa bekleriz ama anne yüreği bir gün bile dayanmaz. Bütün anneler birbirimize söz verdik, hep beraber terörü bitireceğiz, terörü anneler bitirecek" dedi.Ben Hakkâri Şemdinli'den geldim. Evladımı alana dek mücadelemdevam edecek. Evladımı almadan ben buradan gitmeyeceğim.Direnişe katılan 50. anneyim. Ben evladımı istiyorum, çocuğumubana versinler yeter, artık bu evlat acısı son bulsun.Kızım 17 yaşındaydı, 8 yıldır onların elinde.Diyarbakır HDP il binası önünde kızım Ceylan içinnöbet tutuyorum. Kimse beni burada zorla tutmuyor.6 ay evime gitmedim, en son burada çadırdabel fıtığı oldum. Evladımı onların elinden kurtaranadek nöbet tutacağım.'Yeter artık sizin vicdanınız yok mu?'Benim 7 çocuğumvar, Aysun ilkgöz ağrımdı. Kızım 8yıl önce 16 yaşındaykenkaçırıldı. 8 yıldırevlat hasreti veacısı çekiyorum. Yeterartık, vicdanınız yok mu? Dört gözle evladımıneve dönmesini bekliyorum. Yaz-kış, bayramseyran demeden evlat nöbeti tutuyorum.Bin gündür devam eden haklı mücadelemiz,evlatlarımızı oradan kurtarana dek sürecek.Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin nöbeti 3 Eylül 2019'da Hacire annenin, oğlunu HDP binasına giderek istemesiyle başlamıştı. Oğluna kavuşan Hacire Akar, diğer annelere de ilham kaynağı olurken, kararlı eylem HDP'ye de kepenk kapattırdı. Annelerin direnişi sayesinde şimdiye kadar 32 aile çocuğuna kavuştu. Eyleme dün 4 aile daha katıldı. Son katılımla birlikte eylem yapan ailelerin sayısı 299'a ulaştı.Anneler,eylemin bininci günü nedeniyle bugün "1000 Gün Nöbette" açıklaması "1000'inci gün yürüyüşü" yapacak. Yürüyüşe nöbetlerine devam eden Van, Muş ve Hakkâri anneleri başta olmak üzere STK'lar, dernekler, sendikalar, siyasi partiler ve vatandaşlardan oluşan çok sayıda kişinin katılması bekleniyor.