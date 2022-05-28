Dünyanın kirli sırları bu belgeselde: ’HEGEMONYA’ 2.bölüm şimdi A Haber’de

Dünyanın bilinmeyenleri insanoğlu tarafından araştırılmaya devam ederken, A Haber Belgesel Kuşağı ile bir kez daha izleyicisini aydınlatıyor.





Para, güç, kontrol…Daha çok para, daha çok kontrol ve hakimiyet… Hayatınızı kontrol edenin siz olduğunuzu mu düşünüyorsunuz?

Belgeseli yazıp yöneten Gülçin Kazan Döger, Hegemonya belgeseli 1. bölümü ile A Haber ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Dört bölümden oluşan belgesel, birbirinden farklı konu başlıklarıyla bilinmeyenlere yanıt arıyor. İşte A Haber'de yayınlanan Hegemonya belgeselinin 1. bölümünde ortaya çıkan sırlar....

Hegemonya Belgeseli A Haber'de yayınlandı! Dünyayı kim yönetiyor? Para, güç, kontrol...

DÜNYAYI KİM YÖNETİYOR?



Orta çağdan yeni çağa… Güç el değiştiriyor.



Nasıl oluyor da bir medeniyet, seçeneksiz hale geliyor?



Kehanetlere adanmış zihinler tek bir amaç için çalışıyor...



Dünyayı kim yönetiyor?





BELGESELDE İZLEYİCİLERİ NE BEKLİYOR?



Belgeseli yazıp yöneten Gülçin Kazan Döger, Hegemonya'nın konusunu anlattı. Döger, "Özellikle şu soruyu sorarak başladık işe biz neden bugün dünyayı Londra'dan bakarak okuyoruz. Yani bugün Irak'taki bir Arap'ı neden Orta Doğulu olarak tanımlıyoruz ya da bir Japonu neden uzakta olarak tanımlıyoruz. Bu tanımlamayı yapanlar kimler bu soruyu sorarak başladık işe" dedi.

AHaber CANLI YAYIN

4 bölümden oluşan belgeselin geçen hafta yayınlanan ilk bölümü, tapınak şövalyelerinin Fransa'daki "Büyük Bozgun" sonrası dağılmadığı ve faaliyetlerini yer altında sürdürdükleri iddialarını da mercek altına aldı.





Orta Çağ'da masonluk nedir, mason kime denir, masonlar tapınak şövalyelerinin mirasını mı devraldı?" sorularının yanıtları arandı. Martin Luther'in Avrupa'da başlattığı reform hareketi, İngiltere'de yeni bir dönem başlattı. Belgesel ilk bölümünde ayrıca İngiltere'nin Katolik Kilisesi'ne nasıl baş kaldırdığını da ele aldı. Bu başkaldırış İngiltere'de Anglikan Kilisesi'nin kurulmasıyla sonuçlanırken hem iktisadi hayatta hem de toplumsal hayatta değişikliklerin önünü açtı. Bu değişikliklerin ne olduğu ise ikinci bölümde detaylandırılıyor.

HEGEMONYA 2. BÖLÜM ŞİMDİ EKRANLARDA



A Haber ekranlarının nefes kesecek belgesel serisi Hegemonya'nın ilk bölümünün ardından 2. bölümü şimdi A Haber ekranlarında...