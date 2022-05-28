Ekrem İmamoğlu’nun danışmanından yalan paylaşım

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olan CHP eski Tuzla İlçe Başkanı Hasan Uzunyayla, Beşiktaş Vodafone Arena Stadyumu'nda düzenlenen Mor ve Ötesi konseri sebebiyle kapatılan Bomonti-Dolmabahçe Tüneli'nin Almanya'da terörist başı Abdullah Öcalan posterleri önünde konser veren Aynur Doğan'ın IBB tarafından Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen konsere gidilmesini engellemek için kapatıldığını ifade eden bir video çekerek yalanan imza attı.

TÜNELİN NEDEN KAPATILDIĞINDAN HABERİ YOK

Bomonti-Dolmabahçe Tüneli'nin Bomonti girişinde video çeken Hasan Uzunyayla, "Değerli İstanbullular bir kez daha görüyorsunuz ki hukumetin korkuları geleceğe dair endişeleri Aynur'un konserine gidilmemesi adına bütün yolları kapatacak kadar korku içinde ve İstanbul'u felç etmiş durumdalar. İstanbul'un kalbini taşıyan tunel bugün kapatılmış ve konsere gidilmemesi için her şeyi yapan korku imparatorluğu bir.kez daha kendini göstermiştir. Bu durumu kınıyoruz" dedi.





İBB UYGULAMASINDA DA KONSER YAZIYOR

İBB'nin mobil trafik uygulamasında da Bomonti-Dolmabahçe Tüneli'nin Vodafone Arena Stadyumu'ndaki konser sebebiyle kapatıldığı yazarken IBB baskan danışmanının bundan habersiz olarak yalanlarla dolu video çekmesi şaşkınlıkla karşılandı. Hasan Uzunyayla'nın bir süre sosyal medya hesabından duran video daha sonra silindi.