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Giriş Tarihi: 28.5.2022 22:42 Son Güncelleme: 28.5.2022 22:54

Emine Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım: Kalkınmanın şifresi TEKNOFEST kuşağının elinde...

AA
Emine Erdoğan’dan dikkat çeken paylaşım: Kalkınmanın şifresi TEKNOFEST kuşağının elinde...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TEKNOFEST coşkusunu Bakü'de genç bilim insanlarıyla paylaştıklarını belirterek, Azerbaycan'ın Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk kez uluslararası olarak gerçekleştirilen TEKNOFEST coşkusunu Bakü'de, teknoloji tutkunu genç bilim insanlarıyla paylaştık. Kalkınmanın şifresi, TEKNOFEST kuşağının elinde. Başarılar diliyor, kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, paylaşımında, Bakü'de düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan'ın Seçkin Gözlemci Günü'nden fotoğraflara da yer verdi.

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Emine Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım: Kalkınmanın şifresi TEKNOFEST kuşağının elinde...
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