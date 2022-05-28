Erken çocukluk eğitimi milyonları aştı

İstanbul Avcılar'da yapımı tamamlanan 150 anaokulunun toplu açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Emine Erdoğan'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da törene katıldı. Törende konuşma yapan Emine Erdoğan, "Erken çocukluk eğitimi hükümetimizin her zaman öncelikli eğitim politikası olmuştur. 2002 yılında 320 bin çocuğumuz okul öncesi eğitim alırken bugün bu sayının 1 milyon 800 bine ulaştığını bilmek gerçekten büyük bir mutluluk. Temel eğitimde 10 bin okul projesi başlatıldı. Bu emek toplumumuzu ileri taşıyacak büyük bir vizyonun ürünüdür. 2022 yılı sonuna kadar yüzde 78 olan 5 yaş okullaşma oranının yüzde 100'e çıkarılacağı bilgisini almaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.Emine Erdoğan, şöyle devam etti: "Bugün 150 anaokulumuzun açılışını yapıyoruz. Yaklaşık 30 bin yavrumuz, bu eğitim yuvalarında akademik hayatlarına ilk adımlarını atacaklar. Elbette hedeflerimiz bundan çok daha büyük. Mevcut 2 bin 782 anaokuluna ek 3 bin, mevcut 30 bin anasınıfına ek 40 bin anasınıfı daha açacağız. Bu hedefler tamamlandığında yaklaşık 2 milyon 100 bin evladımız anaokulu imkânından istifade edecek. Köylerimizde de evlatlarımızın anaokuluna kavuşması için düzenlemeler yapıldı. Sınıf açılması için gerekli olan 10 öğrenci sayısı 5'e indirildi. 5'ten az öğrenci olan yerlerde ise öğretmenlerimiz, çocuklarımızın ayağına gidiyor."Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı açmak üzere yola koyulduk. 3 bin rakamı çok rahat telaffuz edilebiliyor ama biz bu yola çıktığımız zaman tüm Türkiye'de 2 bin 872 bağımsız anaokulu vardı. Yani biz, bir yılda bundan daha fazla okul yapmak için uğraştık. Her ay 100 anaokulu açarak Türkiye'de bu anaokulu projesini tamamlamaya niyetliyiz. Yaklaşık 400 bin çocuğumuzu anaokullarıyla buluşturmuş olduk" ifadelerini kullandı.Aileve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Erken okullaşma, okula devamlılığını da artırıyor. Çocuklarımızın kaliteli bir eğitim hayatı geçirmeleri, kendilerine ve topluma faydalı bir birey olmaları için, hayata sağlıklı bir başlangıç yapmaları kuşkusuz önemli. Bu anlamda okul öncesi eğitimin kritik bir dönüm noktası olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu nedenle 2002 yılında bakanlığımıza bağlı olarak açılan 1179 özel kreş, gündüz bakım evi ve çocuk kulübü sayısını bugün itibarıyla 2 bin 304'e çıkardık" dedi.