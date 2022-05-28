FETÖ’cü Enes Kanter, alçaklıkta sınır tanımadı! Sosyal medyadan tepki yağıyor: Vatan haini...

BAŞKAN ERDOĞAN'IN POSTERİNE BASTI!

ABD'de vatandaşı olduktan sonra "Freedom" soyadını kullanan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu postere bastı.

SKANDAL PAYLAŞIMA TEPKİ YAĞDI: HADDİNİ BİL

O anları sosyal medyadan paylaşan FETÖ'cü Enes Kanter'e sosyal medyada her kesimden tepki yağdı. Paylaşımlarda, "FETÖ'nün beslemesi Enes Kanter isimli kazmanın bu yaptığı şerefsizliktir!", "Kimse Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı'na ve temsil ettiği makama saygısızlık yapamaz. FETÖ'cü Enes Kanter'in hareketi Türk Milleti'ne yapılmıştır. Haddini bil" şeklinde yorumlar yapıldı.

Sosyal medyada yapılan bazı yorumlar şu şekilde: