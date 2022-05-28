İmamoğlu rezil oldu: Vanlı bildi o bilemedi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Van'da gerçekleştirdiği bir esnaf ziyaretinde vatandaşın İETT'ye yapılan zamlara isyanına 'uyduruyorsun' diyerek yanıt verince rezil oldu. Esnaf, "Bende İstanbul kart var. Geçen sene İstanbul'a geldiğimde 6 liraya bindiğim otobüsün fiyatı bu sene 16 lira oldu" dedi. İmamoğlu ise 'uyduruyorsun' diyerek yanıt verdi. Toplu taşımaya sadece yüzde 40 zam yaptıklarını söyleyen İmamoğlu, İETT Genel Müdürü'nü arayınca gerçekler ortaya çıktı. Toplu taşıma araçlarına 3 kere zam yapıldığını belirten genel müdür, İmamoğlu'nu yalanlayarak fiyatların 15 liralara çıktığını kaydetti. İBB Başkanı da bu konuşma üzerine "O zaman vatandaş haklı' demek zorunda kaldı.