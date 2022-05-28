İmara açılmayacak pistler kalacak

Burası 5 milyon metrekarelik bir yeşil koridora dönüşecek. İlk etap gelecek yıl mayısta açılacak29 Mayıs'ta fethi ve 1453 tarihini sembolize eden 145 bin 300 fidan dikeceğizTüm bahçeyi boylu boyunca geçen bir dere ve çocukların doğayı tanıyacağı bostan olacakBilim merkezinde gençler deneyler yapacak. Müzede sanatçılar eserlerini sergileyecekTekrar ediyorum. Hiçbir şekilde alan imara açılmayacak, ticari ünite kurulmayacakPistler kaldırılmayacak, spor alanı olarak kullanılacak. Bir pist uçuşa açış olacakÇevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarın İstanbul'un Fethi'nin 569'uncu yıldönümü kutlamalarına ev sahipliği yapacak ve aynı zamanda millet bahçesi için ilk fidan dikiminin gerçekleştirilecek Atatürk Havalimanı'nda basın açıklaması yaptı. Kurum, AK Parti Eyüpsultan ilçe teşkilatına giderek fidan dikim programının saatini soran Nihat İşican (87) dedeyi de yanına alarak kameraların karşısına geçti. İşte Kurum'un sözleri:İçerisinde bulunduğumuz 8 bin metrekarelik bu alanı İstanbul'un Fethi'nin 569. yıldönümünün anısına 569 ağacımızla, 2053 çiçek ve bitkiyle bezedik. Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizin içinde yer alan, küçük bir modeli olan bu mekânın, nice hatıralarla dolmasını diliyorum.Muhalefete soruyorum. Günlerdir binbir türlü çarpıtmayla, algı operasyonuyla karşısında durduğunuz güzellik bu mu? Ağaçlara mı karşısınız? Bahçeye, şu karşımızdaki yeşil alana mı karşısınız? Bu güzelliklerden mi rahatsız oluyorsunuz? Bugün çevreye, doğaya, ağaca karşı çıkan bir muhalefetle karşı karşıyayız. CHP, bundan sonra çevre ve doğa merkezli projelere karşı gelen ilk siyasi parti olarak anılacaktır. Biz bu muhalefeti, çevreyi ve doğayı kardeş bilen aziz milletimize havale ediyoruz.Millet bahçemize fethi ve 1453 tarihini sembolize eden tam 145 bin 300 ağaç dikeceğiz. Burası İstanbul'un merkezinde 5 milyon metrekarelik yeşil bir koridora dönüşecek. Yeşil alan içerisinde yayadan daha hızlı bir ulaşım aracı olmayacak. Türk bahçe kültüründe olduğu gibi, Pınarbaşı ile başlayarak tüm bahçeyi boylu boyunca geçen bir dere yer alacak. Dereboyuna inen basamaklar ziyaretçilerin suyla temas etmelerine, çocukların su ile oynamalarına imkân sağlayacak. Bostanlarda, çocukların doğayı tanımaları sağlanacak. Ziyaretçiler dalından meyve toplamanın keyfini yaşayacak. Buradaki tüm peronlar, hangarlar ve binalar kalacak, restore edilecek; bu binalarda ulusal ve uluslararası fuarlar düzenleyeceğiz. Bilim merkezimizde gençlerimiz deneyler yapacaklar, robotik çalışacaklar, yazılım üretecekler. Müzelerimizde sanatçılarımız eserlerini sergileyecekler. Olası bir afet durumunda İstanbul'un en merkezi afet toplanma alanı, yine burası olacak. Defaatle söyledim, burada tekrar ediyorum. Hiçbir şekilde bu alan imara açılmayacak, ticari ünite kurulmayacak. Bu mekân, İstanbulluların ihtiyaç duyduğu temiz havanın, doğayla kucaklaşmanın, huzurun ve dinginliğin merkezi olacak. İstanbul, 85 milyonun bahçesiyle güzelliğine güzellik katacak. Pazar günü (yarın) milyonlar buraya akacak. Aziz milletimizin her bir ferdini; 29 Mayıs'ta fetih coşkusuyla, Atatürk Havalimanı'na, Türkiye'nin en büyük millet bahçesine davet ediyorum. İlk etabı fethin bir sonraki yol dönümünde açmayı planlıyoruz.