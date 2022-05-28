Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı, yüklü miktarda döviz ve külçe altın ele geçirildi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik Kocaeli merkezli İstanbul, Bursa, Ankara ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6'sı örgütsel toplantıda, toplam 19 kişi gözaltına alındı.
YÜKLÜ MİKTARDA DÖVİZ VE KÜLÇE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 29 bin 126 ABD doları, 3 bin 800 Euro, 250 gram külçe altın, 12 kilo külçe gümüş, 2 silahlı helikopter mühimmatı, sahte olduğu değerlendirilen 2 pasaport, başka şahıslara ait kimlik fotokopileri ve fotoğraflar ele geçirildi.