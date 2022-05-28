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Giriş Tarihi: 28.5.2022 16:29

Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı, yüklü miktarda döviz ve külçe altın ele geçirildi

DHA
Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı, yüklü miktarda döviz ve külçe altın ele geçirildi

Kocaeli merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yüklü miktarda döviz ile külçe altın ve gümüşler ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik Kocaeli merkezli İstanbul, Bursa, Ankara ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6'sı örgütsel toplantıda, toplam 19 kişi gözaltına alındı.

YÜKLÜ MİKTARDA DÖVİZ VE KÜLÇE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 29 bin 126 ABD doları, 3 bin 800 Euro, 250 gram külçe altın, 12 kilo külçe gümüş, 2 silahlı helikopter mühimmatı, sahte olduğu değerlendirilen 2 pasaport, başka şahıslara ait kimlik fotokopileri ve fotoğraflar ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca, örgütün kendi arasında rütbe belirlemek amacıyla kullandığı bilinen 2 F serisi 1'er da A, B ve L serisi 1 dolar, terör örgütü liderine ait kitap ve kasetler ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERDEN 3'Ü TUTUKLANDI

Emniyette işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 16 şüpheli adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartı ile serbest bırakıldı.

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Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı, yüklü miktarda döviz ve külçe altın ele geçirildi
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