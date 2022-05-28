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Giriş Tarihi: 28.5.2022 15:21 Son Güncelleme: 28.5.2022 15:21

Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 19 gözaltı

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli’de FETÖ operasyonu: 19 gözaltı

FETÖ/PDY silahlı Terör Örgütünün, güncel yapılanmasına yönelik devam eden bir soruşturma kapsamında, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü  Kocaeli merkezli 5 ilde  eş zamanlı operasyonlar düzeneldi.  Operasyon kapsamında 19 kişi gözaltına alındı.

FETÖ/PDY silahlı Terör Örgütünün, güncel yapılanmasına yönelik olarak Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında, örgüt üyesi oldukları ve örgüt adına faalieyetlerde bulundukları iddia edilen toplam 19 kişiyi yakalamak için düğmeye basıldı.

TOPLANTIDA SUÇÜSTÜ

Kocaeli Merkezli İstanbul, Bursa, Ankara ve Balıkesir illerinde düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin tamamı yakalandı. Hatta şüphelilerden 6'sı, örgüt ile ilgili planlama toplantısı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı

HELİKOPTER MÜHİMMATI BİLE VAR

Şüphelilerin ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise 29 bin 126 Amerikan Doları, 3 bin 800 Euro, 250 Gram Külçe Altın, 12 Kg. Külçe Gümüş, 2 adet silahlı helikopter mühimmatı, F Serisi 2 Amerikan Doları, A Serisi 1 Amerikan Doları, B serisi 1 Amerikan Doları, L serisi 1 Amerikan Doları, sahte olduğu değerlendirilen 2 adet pasaport, başka şahıslara ait kimlik fotokopileri ve fotoğraflar, terör örgütü elebaşına ait kitap ve kasetler ile birlikte şüphelilere ait çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 16'sı adli kontrol tedbiri ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakılırken 3 kişi tutuklandı.

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Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 19 gözaltı
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