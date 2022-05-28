Özel hastaneler için yeni karar! SGK açıkladı: Tüm branşlarda eşit hizmet...

SGK'den yapılan açıklamada, Kurumun halihazırda 875'i kamu, 135'i üniversite ve 1419'u özel olmak üzere toplam 2 bin 429 sağlık hizmeti sunucusuyla yaptığı sözleşmelerle ülke çapında vatandaşların sağlık hizmetlerine kesintisiz bir şekilde erişiminin sağlandığı belirtildi.

Söz konusu 1419 özel sağlık hizmeti sunucusundan sadece 24'ünün kısmi branş/sağlık hizmeti sözleşmesi olduğuna işaret edilen açıklamada, bu sağlık kuruluşlarına başvuru oranının ise özel sağlık hizmeti sunucularına yapılan başvuruların yalnızca yüzde 1'ine tekabül ettiği bildirildi.

Kısmi branş anlaşması bulunan hastanelerde sadece kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, doku organ nakli, acil ve hiperbarik oksijen tedavisi branşlarında sunulan tedavilerin SGK tarafından karşılandığı belirtilen açıklamada, bu hastanelerle diğer branşlarda anlaşma olmadığı için vatandaşlarda mağduriyet yarattığı kaydedildi.