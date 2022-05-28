Haberler Gündem Haberleri Prof. Dr. Aziz Sancar, TEKNOFEST Azerbaycan'da hava araçlarını inceledi, yarışma alanını gezdi
Giriş Tarihi: 28.5.2022 11:42

Prof. Dr. Aziz Sancar, TEKNOFEST Azerbaycan'da hava araçlarını inceledi, yarışma alanını gezdi

AA
Prof. Dr. Aziz Sancar, TEKNOFEST Azerbaycan’da hava araçlarını inceledi, yarışma alanını gezdi

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, TEKNOFEST Azerbaycan'da stantları gezdi. Azerbaycan'ı Türkiye'den ayırmadığını belirten Sancar, "Azerbaycan benim için çok özel bir yer. Azerbaycan benim vatanımdır. O bakımdan vatanıma gelmiş sayıyorum kendimi." dedi.

Prof. Dr. Aziz Sancar, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Bakü Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'ta düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan'da stantları ziyaret etti.

"AZERBAYCAN BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL BİR YER"

Azerbaycan'ı Türkiye'den ayırmadığını belirten Sancar, "Azerbaycan benim için çok özel bir yer. Azerbaycan benim vatanımdır. O bakımdan vatanıma gelmiş sayıyorum kendimi." dedi.

HAVA ARAÇLARINI İNCELEDİ, YARIŞMA ALANINI GEZDİ

Sancar, İki Govan ve Akıncı gibi hava araçlarını inceledi, daha sonra yarışma alanını gezdi. Yarışmacılar, Sancar ile fotoğraf çektirip imzasını aldı.
Sancar'a ziyaretinde, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal eşlik etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Prof. Dr. Aziz Sancar, TEKNOFEST Azerbaycan'da hava araçlarını inceledi, yarışma alanını gezdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA