Rüşvet operasyonuna 5 tutuklama

CHP'li Maltepe Belediyesi'ne yönelik yapılan örgütlü rüşvet alma ve verme operasyonunda adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 5'i tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrolle serbest kaldı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Tasarım Müdür Yardımcılığı yapan Haydar Battal, Maltepe Belediyesi Şirketi MATAŞ'ın Genel Müdürü Baran Küçük'ün kuzeni Tuncel Özçelik ve eski Maltepe İlçesi Tapu Müdürü Yılmaz Ceyhan'ın da tutuklanan 5 şüpheli arasında yer aldığı öğrenildi. CHP'li eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcıları ve şu anda CHP'li İBB'de Tasarım Müdür Yardımcılığı yapan Haydar Battal'ın da aralarında olduğu 19 şüpheliye yönelik geçtiğimiz hafta, 'Örgütlü olarak rüşvet almak, vermek', 'Aracılık etmek' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından operasyon düzenlenmişti.