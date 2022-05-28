Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya ağır darbe! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı
Giriş Tarihi: 28.5.2022 12:24 Son Güncelleme: 28.5.2022 12:43

Son dakika: Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya ağır darbe! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

Son dakika: Pençe-Kilit Operasyonu’nda PKK’ya ağır darbe! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

Son dakika haberleri: Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı, harekat kapsamında SİHA operasyonu ile 18 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son dakika haberleri: Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda 18 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

TERÖRE PENÇE-KİLİT DARBESİ!

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde!" notuyla yapılan paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı terörist daha SİHA'larımızın operasyonu ile etkisiz hâle getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!" ifadelerine yer verildi.

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Son dakika: Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya ağır darbe! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı
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