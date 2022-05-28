Son dakika: Pençe-Kilit Operasyonu’nda PKK’ya ağır darbe! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

TERÖRE PENÇE-KİLİT DARBESİ!

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde!" notuyla yapılan paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı terörist daha SİHA'larımızın operasyonu ile etkisiz hâle getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!" ifadelerine yer verildi.