Son dakika haberi | Başkan Erdoğan Azerbaycan’daki TEKNOFEST etkinliğinde

Gelen son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST etkinliği kapsamında Azerbaycan'da. Program kapsamında ilk olarak, Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar açıklamalarda bulundu, ardından NOBEL ödüllü bilim insanı Aziz Sancar kürsüye geldi.

İlham Aliyev'in Bakü'deki TEKNOFEST'te konuşuyor...

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan "TUR" uçağıyla Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'na TSİ 13.30'da gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yagub Eyyubov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Askeri Ataşe Tuğgeneral Zekeriya Yalçın, Azerbaycan Görev Grup Komutanı Tümgeneral Bahtiyar Ersay karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Efkan Ala ve Ömer İleri, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Şamil Ayrım ve Mihrimah Belma Satır, MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de Bakü'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'ne denk gelen ziyaret çerçevesinde Türkiye dışında ilk kez Bakü'de düzenlenen "Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan"ın Seçkin Gözlemci Günü'ne iştirak etmek üzere havaalanından ayrıldı.

Erdoğan'ın, TEKNOFEST Azerbaycan programının ardından Asan (Kolay) Hizmet Merkezi ve Bakü Bilim Merkezi açılış programlarına katılması, daha sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ikili görüşme ve akşam yemeği vesilesiyle bir araya gelmesi bekleniyor.