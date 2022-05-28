TEM Otoyolu’nda kamyona arkadan çarpan otomobilde 1 kişi öldü

Kaza, Beykoz Kavacık TEM Otoyolu Edirne istikametinde 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Güray Şar'ın kullandığı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, arıza yaptığı için emniyet şeridine çekilen Volkan Kâhya idaresindeki kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan iki kişi araç içinde sıkıştı.



SÜRÜCÜ YARALANDI ARKADAŞI ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde otomobilde yolcu olarak bulunan Yıldırım Beter'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olan otomobil sürücüsü Güray Şar, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şar, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.





CENAZE MORGA KALDIRILDI

Yıldırım Beter'in cenazesi itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda otomobilden çıkartıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Beter'in cenazesi ambulansla Beykoz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza yapan kamyon ve otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Volkan Kahya ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.