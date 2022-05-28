Türkiye bu kez geç kalmamalı! Google’ın hukukçuları hazırlıksız yakalandı! Dijital telif yasası hemen çıkarılmalı...

Teknolojinin hayatın her alanında etkin olması ile birlikte yaşam biçimleri, mesleklerin ilerleme şekilleri, hayatın akışı değişti. Medya da teknolojinin gelişmesi ile dijital bir dönüşüm yaşadıç 2000'li yılların başlarında başlayan bu dijital dönüşüm sonrası medya kuruluşlarının gelir kaynakları da değişti. Bu değişim ve dönüşüm sırasında bazı sorunlar da beraberinde geldi. Tüm dünyada Google, tüm dünyada üretilen içerikleri servis etti, buradan milyarlarca dolar kazanç sağladı.

YAYINCILAR BÜYÜK BİR ZAFER ELDE ETTİ

Ancak burada içerik üreticileri Google'dan herhangi bir ödeme almadı. Bu anlamda ilk adım Almanya'da 2013 yılında atıldı. Almanyayı İspanya izledi. Bu girişimler başarılı olmazken, AB topyekun bir hamle yaptı. Google köşeye sıkıştırılırken, yayıncılar Fransa'nın da baskısı ile büyük bir zafer elde. Buna göre; ücretsiz içerikler üzerinden para kazanması dolayısıyla suçlanan Google, 300 medya kuruluşuna 'Telif hakkı' ödemesi yapacak.

UZMANLAR TÜRKİYE'NİN DE ACİLEN ADIM ATMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLÜYOR

Uzmanlar bu konuda Türkiye'nin de harekete geçmesi gerektiğini, yayıncıların haklarını almasının yolunun dijital telif yasası olduğunu belirtiyor. 1952 yılında hayata geçirilen Fikri Sanat Eserleri Kanunu'na eklenecek bir madde ile yayıncıların haklarını elde etmeleri mümkün olacak. Gelin uzmanların dijital telif yasası ile ilgili düşüncelerine bir göz atalım...