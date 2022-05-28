Van gezisinde "Selahattin Demirtaş’ı istiyoruz" diyen HDP’liye Mansur Yavaş’tan destek: İnşallah

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dün Van'da esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti.
SELAHATTİN DEMİRTAŞ'A DESTEK
Mansur Yavaş ile bir vatandaş arasında yaşanan diyalog ise dikkat çekti. Yavaş, bir vatandaşın "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" demesi üzerine "İnşallah" cevabını verdi.
Esnaf ziyareti gerçekleştiren CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kente gelecek olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşılamak üzere Van Ferit Melen Havalimanına geçti.
Mansur Yavaş 'Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz' diyen vatandaşa böyle destek verdi! | Video