Yaz tatilini Türkiye’de geçirmek isteyen gurbetçiler akın akın gelmeye başladı

Ana vatan Türkiye'ye geldikleri için mutlu olduklarını söyleyen gurbetçiler, Türk bayrağını görür görmez duygu dolu anlar yaşadıklarını söyledi. Türkiye'de hem tatil yapacaklarını hem de akrabalarıyla bir araya geleceklerini ifade eden gurbetçiler, vatan hasretiyle yaşadıklarına değindi.