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Giriş Tarihi: 28.5.2022 13:30

Yaz tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçiler akın akın gelmeye başladı

İHA
Yaz tatilini Türkiye’de geçirmek isteyen gurbetçiler akın akın gelmeye başladı

Yaz tatilini Türkiye’de geçirmek isteyen binlerce gurbetçi ana vatana gelmeye başladı. Binlerce gurbetçi, bin 400 kilometrelik ‘sıla’ yolculuğunda arabalı treni tercih etti. Avusturya’dan kalkan tren, 40 saate yakın süren yolculuğun ardından Edirne Tren Garı'na ulaştı. Türkiye'de hem tatil yapacaklarını hem de akrabalarıyla bir araya geleceklerini ifade eden gurbetçiler, vatan hasretiyle yaşadıklarına değindi.

Yaz tatilini ve yıllık izinlerini ana vatan Türkiye'de geçirmeyi tercih eden emekli gurbetçilerin akın akın gelişleri başladı.

Araçlarıyla uzun yolculuk yapmayı talep etmeyen emekli gurbetçiler, arabalı treni tercih etti. Avusturya'nın Villach şehrinde arabalarını oto kuşet vagonlara yükleyen gurbetçiler, kompartımanda rahat şekilde yorulmadan yolculuk yapmanın keyfini çıkardı.

TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPMANIN MUTLULUĞUNU YAŞADILAR

Avusturya'nın Villach şehrinden kalkan Optima Express Treni, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan'ın ardından Edirne Tren Garı'na ulaştı. 40 saate yakın süren bin 400 kilometrelik yolculuğun ardından gurbetçiler Türkiye'ye giriş yapmanın mutluluğunu yaşadı.

BİLET FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK GÖRÜLÜYOR

Bilet fiyatlarının kişi başı 164 avrodan başladığı trende, yolcuların seçtiği vagon sistemine ve aracın ölçülerine göre bilet fiyatlarında değişiklik görülüyor.

Ana vatan Türkiye'ye geldikleri için mutlu olduklarını söyleyen gurbetçiler, Türk bayrağını görür görmez duygu dolu anlar yaşadıklarını söyledi. Türkiye'de hem tatil yapacaklarını hem de akrabalarıyla bir araya geleceklerini ifade eden gurbetçiler, vatan hasretiyle yaşadıklarına değindi.

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Yaz tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçiler akın akın gelmeye başladı
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