Yürüyüş yolunu mezar yaptılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, yer kalmadığı için defin işlemlerine kapatılan Zeytinburnu'ndaki Eski Kozlu Mezarlığı'nın yürüyüş yollarını satışa çıkardı. Bazı cenazelerin defin işlemleri yürüyüş yolu üzerine yapılırken, görenlerin içini sızlattı. Tarihi kapının girişindeki alanda açılan 8 yeni mezarın da dolduğu görüldü. Yürüyüş yollarının mezar yeri olarak açılıp satılması vatandaşların büyük tepkisini çekerken, yapılan kazılar nedeniyle mezarlık içerisinde bulunan çam ağaçları ve servi ağaçlarına da zarar verildiği görüldü.