21 terörist öldürüldü

TÜRKİYE terörle mücadelesine hız kesmeden, azim ve kararlılıkla devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı terörist, Barış Pınarı bölgesinde ise 3 terörist olmak üzere 21 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı terörist daha SİHA'larımızın operasyonu ile etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek" denildi. Ayrıca Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bu arada, Şırnak Cudi Dağı kırsalında dün bir grup teröristin tespit edilmesi üzerine bölgede hava destekli operasyon başlatıldı. Teröristlerin bulunduğu noktalar 3 kez havadan vuruldu. Tunceli'de süren "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" kapsamında ise teröristlerce kullanıldığı belirlenen depo ve sığınak imha edildi.