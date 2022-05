Algı mühendislerinin ‘Ayasofya tahrip ediliyor’ yalanlarına karşı SABAH gerçeğin izini sürdü: Ayasofya, 159 kamera ve 250 personelle korunuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın özel ve yakın ilgisiyle yargı kararı sonucu asli kimliğine kavuşan Ayasofya Camii son haftalarda sistematik saldırıların hedefi haline getiriliyor. Sosyal medyada bilinçli olarak yayılan "camiye zarar verildiği, tarihi parçaların kazılarak çalındığı" yönündeki dezenformasyon gerçekleri örter hale geldi. SABAH, caminin nasıl korunduğunu yerine gözlemlemek için İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli ve İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz'la bir araya geldi. Önce kendi gözlemlerimizle başlayalım: Ayasofya Camii'ne kapasitenin üzerinde insan alınmıyor. Doluluk en üst seviyeye ulaştığında ibadet etmek isteyenler Sultanahmet Camii'ne yönlendiriliyor. Kutsal mekâna x-ray cihazından sıkı bir güvenlik kontrolüyle giriliyor. Güvenlik görevlileri titizlikle çalışırken güvenlik şefleri büyük dikkatle kontrolleri izliyor. Çiçekli, bizi 159 kamerayla her noktanın izlenebildiği güvenlik merkezine götürüyor. Burada çalışan görevliler de şüpheli gördükleri her hareketi özel teknolojik cihazlarla yakınlaştırarak inceliyor, o bölgedeki güvenlik görevlilerini telsizle yönlendiriyor.68'i güvenlik şirketi çalışanı, geri kalanı emniyet mensubu 250 personel mekânın her noktasına hâkim durumda. Çiçekli, "7/24 arkadaşlarımız görev başında. Herhangi bir olumsuzluk tespit edildiğinde derhal müdahale ediliyor" diyor. Çiçekli'ye sosyal medyadaki dezenformasyon içeren paylaşımları sorduğumuzda "Yapıcı tenkitlere açığız ama eskiden var olan, asırların yıpranmışlıklarından kaynaklanan ya da gerçekten öyle olduğu şüpheli olan hususlar üzerinden söylenenler bizi çok üzüyor. Ayasofya'da herhangi bir güvenlik zafiyetinden bahsetmek asla ve asla söz konusu değil" cevabını veriyor. Çiçekli sosyal medyada en son 'Duvarlardan parça alınıyor' yalanına konu olan alanın önünde "O yer burası. Duvarın yukarısında da benzer yıpranmışlıklar var. Yılların değil asırların yorgunluğu derken bundan bahsediyoruz" dedi.Tarihi yapının zarar gördüğünedair eleştiriler gerçeği yansıtmıyor.İmparator kapısındaki ahşap madalyonunaşınması olağan süreçten kaynaklı.Bilim Kurulu raporu sonrası konservasyonunuivedilikle tamamladık.Su haznesine ayakkabı konulduğunadair iddialar da medyaya yansıdı. Bugerçek dışı iddialar kurumlarımızı yıpratmaamaçlı.Ayasofya, insanlığınzenginliği ve bize emanet! 1500 yıllık biryapının tarihi süreç içerisinde yıpranmışlıklarıoluyor. Ayasofya gibi yapılar dünyadasürekli bakım ve onarımda tutulan yapılar.Ayasofya'nın uluslararası üne sahip birbilim kurulu var. Buradaki her adım bilimkurulunun onayıyla yapılıyor. AyasofyaCamii dünyada en iyi korunan tarihi yapılardanbiri. Ayasofya üzerinden kavga edenlerülkenin itibarına zarar veriyorİstanbul'unfethinin 569'uncu yılı nedeniyle Gençlik Eğitim ve Kültür Konfederasyonu'nun düzenlediği organizasyonla Ayasofya'da buluşan gençler, sabah namazı kılıp Fetih Suresi'ni okudu. Program, yapılan duaların ardından sona erdi.